Монастырь Джвари
Тот, кто приезжает в Грузию, старается посетить как можно больше исторических достопримечательностей, которыми славится эта …
Тот, кто приезжает в Грузию, старается посетить как можно больше исторических достопримечательностей, которыми славится эта …
Гестхаусы Тбилиси и недорогие отели Тем, кто решил провести свой отпуск в Грузии, стране, которая …
Тбилиси – столица Грузии и крупнейший город страны. Туристов там всегда немало. Их поток увеличивается …
Грузия, как туристическое направление, стала популярной лишь недавно. В былые времена туристы не устраивали туда …
Грузия в последнее время стала одним из наиболее популярных маршрутов у жителей стран бывшего Союза. …
Наиболее популярными туристическими городами считаются Тбилиси, столица страны, и Батуми, столица приморской Аджарии. Приезжая в Тбилиси, большинство туристов выбирают отели в историческом центре в пешей доступности от основных достопримечательностей.
Возраст винных традиций Грузии исчисляется тысячелетиями. Кахетинская культура виноделия занимает достойное место в списке нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Благоприятные погодные условия способствовали процветанию виноградарства.
Вино сорта Мукузани начали производить в 1892 года. Сухое вино этой марки имеет насыщенный темно-гранатовый цвет. В аромате напитка присутствуют нотки черной смородины и вишневых косточек. Напиток обладает насыщенным вкусом. После выдержки в дубовых бочках появляется характерная горчинка. Но, тем не менее, Мукузани на вкус чуть слаще традиционного кахетинского Саперави.
Грузия славится своим гостеприимством. Сама природа позаботилась о том, чтобы хозяевам было чем удивить гостей. Грузины очень талантливы и любое дело доводят до совершенства. Песни и танцы покоряют сердца людей своей искренностью, грузинская кухня почитаема гурманами в различных уголках мира, а вековые традиции виноделия бережно передаются из поколения в поколение, чтобы создавать винные шедевры.
История грузинского виноделия насчитывает не одно тысячелетие. Но в современном понимании виноделие в Грузии стало …