Монастырь Джвари

Тот, кто приезжает в Грузию, старается посетить как можно больше исторических достопримечательностей, которыми славится эта …

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Где лучше остановиться в Грузии

Наиболее популярными туристическими городами считаются Тбилиси, столица страны, и Батуми, столица приморской Аджарии. Приезжая в Тбилиси, большинство туристов выбирают отели в историческом центре в пешей доступности от основных достопримечательностей.

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Кахетинская культура виноделия

Возраст винных традиций Грузии исчисляется тысячелетиями. Кахетинская культура виноделия занимает достойное место в списке нематериальных ценностей ЮНЕСКО. Благоприятные погодные условия способствовали процветанию виноградарства.

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Сухое грузинское вино Мукузани

Вино сорта Мукузани начали производить в 1892 года. Сухое вино этой марки имеет насыщенный темно-гранатовый цвет. В аромате напитка присутствуют нотки черной смородины и вишневых косточек. Напиток обладает насыщенным вкусом. После выдержки в дубовых бочках появляется характерная горчинка. Но, тем не менее, Мукузани на вкус чуть слаще традиционного кахетинского Саперави.

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Саперави — самое известное вино Грузии

Грузия славится своим гостеприимством. Сама природа позаботилась о том, чтобы хозяевам было чем удивить гостей. Грузины очень талантливы и любое дело доводят до совершенства. Песни и танцы покоряют сердца людей своей искренностью, грузинская кухня почитаема гурманами в различных уголках мира, а вековые традиции виноделия бережно передаются из поколения в поколение, чтобы создавать винные шедевры.

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