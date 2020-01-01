Грузия славится своим гостеприимством. Сама природа позаботилась о том, чтобы хозяевам было чем удивить гостей. Грузины очень талантливы и любое дело доводят до совершенства. Песни и танцы покоряют сердца людей своей искренностью, грузинская кухня почитаема гурманами в различных уголках мира, а вековые традиции виноделия бережно передаются из поколения в поколение, чтобы создавать винные шедевры.